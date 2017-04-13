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القبض على شخصين ينتمون لداعش في امريكا

Posted by on April 13, 2017 0 Comment

اعلنت وزارة العدل الأمريكية، إن “السلطات ألقت القبض على شخصين من ولاية إيلينوي، بتهمة التآمر لمساعدة تنظيم “داعش” الارهابي، مع قول أحد المشتبه بهما إنه يريد رؤية علم التنظيم الارهابي يرفرف فوق البيت الأبيض”. وذكر متحدث باسم مكتب الادعاء الأمريكي، إن “جوزيف جونز وإدوارد شيمنتي”، وكلاهما يبلغ 35 عاما وينحدر من مدينة زيون في إيلينوي، […] أقراء المزيد من المصدر

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