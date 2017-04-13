صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الداخلية والبلديات البيان الاتي: “وجه وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق دعوة عاجلة الى المحافظين من اجل الطلب، فورا ودون اي ابطاء، الى البلديات وعبر اجهزة الحرس والشرطة لديها، وكل في ما خصه، التنسيق مع القوى العسكرية والامنية لضمان الامن في محيط دور العبادة والكنائس، خلال اقامة الاحتفالات الدينية بمناسبة حلول […] أقراء المزيد من المصدر