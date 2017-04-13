صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من لغة خطابه ضد رئيس النظام السوري بشار الأسد، واصفا إياه بـ”الجزار”، متوعدا بإنهاء حالة الحرب الدائرة في سوريا وعودة اللاجئين مرة أخرى إلى ديارهم، وذلك بعد ساعات من هجومه الشديد على بشار في مقابلة تلفزيونية وصف خلالها الأخير ب “الحيوان”. وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي بواشنطن مع الأمين العام […] أقراء المزيد من المصدر