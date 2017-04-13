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ترامب ” يصف بشار بـ”الجزار” بعد ساعات من نعته بـ”الحيوان” ويتوعد بإنهاء حكمه (فيديو)

Posted by on April 13, 2017 0 Comment

صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من لغة خطابه ضد رئيس النظام السوري بشار الأسد، واصفا إياه بـ”الجزار”، متوعدا بإنهاء حالة الحرب الدائرة في سوريا وعودة اللاجئين مرة أخرى إلى ديارهم، وذلك بعد ساعات من هجومه الشديد على بشار في مقابلة تلفزيونية وصف خلالها الأخير ب “الحيوان”. وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي بواشنطن مع الأمين العام […] أقراء المزيد من المصدر

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