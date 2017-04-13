ّأعلنت وزارة الداخلية، المصرية في بيان لها عن هوية منفذ الحادث الإرهابي بتفجير كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس، والذى تبين أنه الهارب ممدوح أمين محمد بغدادى. وأضافت الوزارة في بيانها، أن المتهم المذكور 39 عاما، من مواليد 25/6/1977، من محافظة قنا ويقيم نجع الحجيرى / الظافرية مركز قفط – حاصل على ليسانس آداب. ونوهت الوزارة، بأن […] أقراء المزيد من المصدر