آخر الأخبار
Home » اخبار عاجلة » تعرف على ممدوح بغدادى مفجر كنيسة الشهيد مارجرجس بطنطا

تعرف على ممدوح بغدادى مفجر كنيسة الشهيد مارجرجس بطنطا

Posted by on April 13, 2017 0 Comment

ّأعلنت وزارة الداخلية، المصرية في بيان لها عن هوية منفذ الحادث الإرهابي بتفجير كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس، والذى تبين أنه الهارب ممدوح أمين محمد بغدادى. وأضافت الوزارة في بيانها، أن المتهم المذكور 39 عاما، من مواليد 25/6/1977، من محافظة قنا ويقيم نجع الحجيرى / الظافرية مركز قفط – حاصل على ليسانس آداب. ونوهت الوزارة، بأن […] أقراء المزيد من المصدر

Tags: , ,

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com