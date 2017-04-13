عاجل.. الجيش الأميركي: إسقاط قنبلة من طراز جي بي يو 43 في محافظة ننغرهار في أفغانستان. لأول مرة.. أمريكا تسقط أقوى قنبلة بالعالم بأفغانستان أعلن الجيش الأمريكي مساء اليوم الخميس، أنه قصف تنظيم “داعش” في أفغانستان بأقوى قنبلة غير نووية، ولم يسبق ان تم استخدامها. وقال المتحدث باسم البنتاغون آدم ستومب إن الولايات المتحدة أسقطت […] أقراء المزيد من المصدر