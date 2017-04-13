عاجل: زعيم كوريا الشمالية يأمر بإخلاء العاصمة بيونج يانج من المواطنين فورا. وكانت وكالة الأنباء اليابانية “كيودو” نقلت عن آبي قوله، أمام أعضاء اللجنة البرلمانية، اليوم، “إن كوريا الشمالية قد تمتلك بالفعل القدرة على ملأ رؤوس حربية بمادة السارين وتنفيذ ضربات (صاروخية). وتأتي تصريحات آبي، في أعقاب توجيه حليفة بلاده، الولايات المتحدة حاملة طائرات وسفن […] أقراء المزيد من المصدر