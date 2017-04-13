عاجل: 22 قتيلا على الأقل في حريق شب خلال حفل ديني في السنغال. السنغال: عشرات القتلى والمفقودين في حريق مروع شهدت مدينة “كَوناصي” في الشرق السنغالي حريقاً مروعاً، مساء أمس الأربعاء، أودى بحياة أكثر من عشرين شخصاً وخلف ما يزيد على خمسين مصاباً، بالإضافة إلى أكثر من مائة شخص في عداد المفقودين. وتتواصل عمليات البحث […] أقراء المزيد من المصدر