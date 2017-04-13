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عاجل: 97 مهاجرا في عداد المفقودين في حادث غ غرف قبالة سواحل ليبيا

Posted by on April 13, 2017 0 Comment

عاجل: أ. ف. ب: 97 مهاجرا في عداد المفقودين في حادث غ غرف قبالة سواحل ليبيا أخبار قد تهمكبعد اعتناقهم المسيحية.. لاجئون يعملون بالتبشير في اليونانأوباما: نقض الفيتو في قانون “جاستا».. سابقة خطيرة وفاة نادر أتاسي شيخ المنتجين العربمقتل 97 أرمينيًا جراء اشتباكات في ناجورنو قرة باخوفاة رئيس ألمانيا الغربية الأسبق فالتر شيل عن 97 عامارسميًا.. […] أقراء المزيد من المصدر

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