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مقتل 29 شخصاً في المكسيك إثر اصطدام سيارة بشاحنة بترول

Posted by on April 13, 2017 0 Comment

لقي ما لا يقل عن 29 شخصاً حتفهم في غرب المكسيك، إثر انفجار صهريج بترول بعد اصطدامه بحافلة سياحية. وقال رئيس هيئة الإطفاء بمدينة لازارو كارديناس جورج أوستريا فيرا، اليوم الخميس، في لقاء مع الإذاعة المكسيكية، إن “العديد من الأشخاص أصيبوا بجروح أيضاً، عندما اصطدمت شاحنة البترول اليوم الخميس، بحافلة سياحية على الطريق السريع بين […] أقراء المزيد من المصدر

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