لقي ما لا يقل عن 29 شخصاً حتفهم في غرب المكسيك، إثر انفجار صهريج بترول بعد اصطدامه بحافلة سياحية. وقال رئيس هيئة الإطفاء بمدينة لازارو كارديناس جورج أوستريا فيرا، اليوم الخميس، في لقاء مع الإذاعة المكسيكية، إن “العديد من الأشخاص أصيبوا بجروح أيضاً، عندما اصطدمت شاحنة البترول اليوم الخميس، بحافلة سياحية على الطريق السريع بين […] أقراء المزيد من المصدر