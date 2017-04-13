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هكذا علق النظام السوري على وصف ترامب للأسد بالحيوان

Posted by on April 13, 2017 0 Comment

علق سفير النظام السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، على وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرئيس السوري بشار الأسد بـ”الحيوان”. وقال الجعفري، لـ”CNN” عقب جلسة لمجلس الأمن حول الأزمة السورية في نيويورك، إن “الأمر لا يستحق التعليق على مثل هذا التصريح. شيء يرثى له أن نسمع مثل هذه التصريحات غير المسؤولة والاستفزازية من أهم قائد […] أقراء المزيد من المصدر

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