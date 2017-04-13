قال وزير المالية الألماني فولفغانغ شيوبله، أمس الأربعاء، إن على المسلمين الذين يهاجرون إلى أوروبا أن يدركوا أن هناك أماكن أخرى أفضل للعيش فيها إن كانوا لا يقبلون بأسلوب الحياة الأوروبي. وقال شيوبله، خلال نقاش على مائدة مستديرة في برلين، إن المهاجرين الذين لا يقبلون أسلوب أوروبا في الحياة ينبغي القول لهم: “إنكم اتخذتم القرار […] أقراء المزيد من المصدر