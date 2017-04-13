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 وهاب: ‏القانون المطروح تمديد شرعي وهذه العصابة لن ترحل إلا في الشارع

Posted by on April 13, 2017 0 Comment

وئام وهاب: ‏القانون المطروح تمديد شرعي للمجلس الحالي عبر تزوير إرادة الناس وهذه العصابة لن ترحل إلا في الشارع. أخبار قد تهمكتطبيق يشحن الهاتف في 30 ثانية يثير جدلا بين علماء الفيزياءحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانعاجل: المرشحة الديمقراطية هيلاري #كلينتون تدلي بصوتها في الانتخاباتﺧﻄﺔ ﺃﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ .. ﺩﻭﻟﺔ […] أقراء المزيد من المصدر

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