‏البنتاغون: التحالف الدولي يقتل 18 مقاتلا من قوات سوريا الديمقراطية عن طريق الخطأ قبل يومين أخبار قد تهمكوفاة 18 طفلا في حضانة المبتسرين بمستشفى في مصرتوقف خدمة قطارات يوروستار في باريس جراء حريق متعمداصابة شابين اثر انحراف سيارتهما على طريق عام حلبا القبياتأول صورة للإرهابي السوري الذي قتل إمراة وجرح آخرين في المانيا البومإصابة 3 […] أقراء المزيد من المصدر