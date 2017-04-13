القنبلة التي أسقطها الجيش الأمريكي في أفغانستان تزن 11 طناً وتحتوي على مادة “تي إن تي” شديدة الانفجار أخبار قد تهمكالكويت: حصيلة انفجار “اليخت” في منطقة الخيران 7 حالات وفاة و٣ حالات حرجةتطبيق يشحن الهاتف في 30 ثانية يثير جدلا بين علماء الفيزياءحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانبعد فوزه […] أقراء المزيد من المصدر
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