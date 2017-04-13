‏بوتين عبر “تويتر”: نُذكَّر السيد ترامب أن اميركا ليست الدولة الوحيده التي تمتلك سلاحا نوويا فروسيا والصين وكوريا تمتلكها أيضا أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1بين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان‏ – ميشال الزبيديعاجل.. مصرع وإصابة 10 أشخاص إثر تحطم […] أقراء المزيد من المصدر