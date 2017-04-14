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أمريكا قد تشن “ضربة وقائية” ضد كوريا الشمالية

Posted by on April 14, 2017 0 Comment

واشنطن- “القدس” دوت كوم- ذكر تقرير إخباري أن المسؤولين الأمريكيين، إذا اقتنعوا بأن كوريا الشمالية ستجرى تجربة على أسلحة نووية، يمكن أن يشنوا ضربة وقائية ضد تلك الدولة المنعزلة، وذلك مع استمرار المخاوف بشأن البرنامج النووي لبيونج يانج. ونقلت شبكة (إن بي سي) الإخبارية عن مسؤولين كبار في أجهزة الاستخبارات الأمريكية قولهم إن مدمرتين أمريكيتين […] أقراء المزيد من المصدر

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