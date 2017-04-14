قدمت الجامعة الأنطونية في اطار موسمها الثالث لموسيقى الحجرة، أمسية عزفية جديدة، في كنيسة سيدة الزروع في الحدت – بعبدا، برعاية وزارة الثقافة، في حضور شخصيات دبلوماسية وعسكرية وثقافية واعلامية واجتماعية. أحيا الأمسية Avanesyan Piano Trio المؤلف من الأخوين هرايشيا (كمان)، وسيفاك (تشيللو)، أفانيسيان وجوليان ليبير على (البيانو). قسمت الأمسية الى جزئين، وقدم خلالها العازفون […] أقراء المزيد من المصدر