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اختفت عن الرادارات.. 50 غواصة نووية لكوريا الشمالية تثير الهلع

Posted by on April 14, 2017 0 Comment

تتزايد المخاوف من شن كوريا الشمالية هجوما نوويا، وسط تقارير عن استعدادها لتنفيذ تجربة نووية سادسة، وتصاعد القلق إزاء غواصاتها “الغامضة”، التي كانت قد اختفت عن شاشات الرادار. وكانت نحو 50 غواصة تابعة لكوريا الشمالية قد اختفت من على أجهز الرادار قبل نحو سنتين، قبل أن يؤكد مسؤولون أمنيون في كوريا الجنوبية، أن عددا كبيرا […] أقراء المزيد من المصدر

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