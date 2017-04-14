تركت إحدى المضيفات، المشتركات في Airbnb، امرأةً عالقةً وسط عاصفة ثلجية غارقةً في دموعها، بعد أن رفضت أن تؤجر لها مكاناً للإقامة، بسبب أصولها الآسيوية. حيث يتيح موقع Airbnb لأصحاب المنازل تأجير غرف أو أجزاء من بيوتهم لمستأجرين مقابل مبلغ مالي محدد، حيث يشترط على المالك أن يقدم خدمة فندقية دون أي تمييز عنصري قائم […] أقراء المزيد من المصدر