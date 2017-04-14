قالت هيئة النقل في مدينة أتلانتا إن أربعة أشخاص أصيبوا بالرصاص اليوم الخميس في محطة للقطارات بالمدينة وإنه تم إلقاء القبض على مشتبه به. وأضافت الهيئة في بيان أن الحادث وقع في محطة وست ليك نحو الساعة 4:30 بتوقيت شرق الولايات المتحدة وأن عمال الطوارئ متواجدون في الموقع. وقال البيان إن حالة الضحايا غير معروفة. […] أقراء المزيد من المصدر