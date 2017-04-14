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الشرطة تلقي القبض على مشتبه بإطلاق النار بمحطة قطارات اتلانتا

Posted by on April 14, 2017 0 Comment

قالت هيئة النقل في مدينة أتلانتا إن أربعة أشخاص أصيبوا بالرصاص اليوم الخميس في محطة للقطارات بالمدينة وإنه تم إلقاء القبض على مشتبه به. وأضافت الهيئة في بيان أن الحادث وقع في محطة وست ليك نحو الساعة 4:30 بتوقيت شرق الولايات المتحدة وأن عمال الطوارئ متواجدون في الموقع. وقال البيان إن حالة الضحايا غير معروفة. […] أقراء المزيد من المصدر

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