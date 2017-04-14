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انفجار ضخم يهز مطار سبليت في كرواتيا

Posted by on April 14, 2017 0 Comment

وقع انفجار قوي في مطار مدينة سبليت في كرواتيا، وذكر موقع Večernji list أن الحادث أسفر عن إصابة 4 أشخاص حالة أحدهم خطيرة حيث تسبب الانفجار بفقدانه لأطرافه. ووفقًا لما نقلته قناة “روسيا اليوم”، أشار الموقع إلى أن الشرطة طوقت المبنى حيث يقع المصعد، مركز الانفجار وتواصل فرق الإنقاذ والإطفاء العمل في المكان، ويجري حاليا […] أقراء المزيد من المصدر

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