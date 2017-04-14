وقع انفجار قوي في مطار مدينة سبليت في كرواتيا، وذكر موقع Večernji list أن الحادث أسفر عن إصابة 4 أشخاص حالة أحدهم خطيرة حيث تسبب الانفجار بفقدانه لأطرافه. ووفقًا لما نقلته قناة “روسيا اليوم”، أشار الموقع إلى أن الشرطة طوقت المبنى حيث يقع المصعد، مركز الانفجار وتواصل فرق الإنقاذ والإطفاء العمل في المكان، ويجري حاليا […] أقراء المزيد من المصدر