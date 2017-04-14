دان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة في خطابه الأسبوعي المصور، التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا في كنيستي طنطا والإسكندرية، الأحد الماضي. وقال ترامب في مقطع فيديو نشرته الصفحة الرسمية للبيت الأبيض على موقع “فيس بوك” مساء اليوم الجمعة: “في أحد السعف، بينما كان المسيحيون حول العالم يحتفلون ببداية أسبوع حافل بالأعياد المسيحية، قتل تنظيم داعش […] أقراء المزيد من المصدر
Home » أخبار العالم » ترامب يدين تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية
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