تركيا.. توقيف 5 أشخاص خلال عملية ضد “داعش” في إسطنبول أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانفيديو: إيفانكا ترامب تنشر مقطع فيديو لزوجها وهو يحمل ابنتهفلكيّة جدة: أقوى انفجار شمسي في 2016 وقع صباحاًلا رونالدو ولا ميسي .. هذا هو اللاعب الأغلى في العالماحمد شاهين: وفاة هيفاء وهبي […] أقراء المزيد من المصدر
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