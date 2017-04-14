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تركيا.. توقيف 5 أشخاص خلال عملية ضد “داعش” في إسطنبول

Posted by on April 14, 2017 0 Comment

تركيا.. توقيف 5 أشخاص خلال عملية ضد “داعش” في إسطنبول أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانفيديو: إيفانكا ترامب تنشر مقطع فيديو لزوجها وهو يحمل ابنتهفلكيّة جدة: أقوى انفجار شمسي في 2016 وقع صباحاًلا رونالدو ولا ميسي .. هذا هو اللاعب الأغلى في العالماحمد شاهين: وفاة هيفاء وهبي […] أقراء المزيد من المصدر

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