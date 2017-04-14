أعلنت روسيا عن بدء تجارب الآداء لفئة جديدة من الروبوتات غير التي اعتاد عليها العالم، وهو إنسان آلي قناص يوضع داخل طائرة هليكوبتر ويطلق المدفعيات على العدو. وتجري الاختبارات على مدار العام الجاري 2017، في المختبرات الروسية، للتأكد من استعداده التام للاستخدام، فهو أول نمط من البندقيات التي يطلقها إنسان آلي، وفقًا لما نشرته ديلي […] أقراء المزيد من المصدر