آخر الأخبار
Home » أخبار العالم » روسيا تطلق القناص الآلي لأول مرة في التاريخ

روسيا تطلق القناص الآلي لأول مرة في التاريخ

Posted by on April 14, 2017 0 Comment

أعلنت روسيا عن بدء تجارب الآداء لفئة جديدة من الروبوتات غير التي اعتاد عليها العالم، وهو إنسان آلي قناص يوضع داخل طائرة هليكوبتر ويطلق المدفعيات على العدو. وتجري الاختبارات على مدار العام الجاري 2017، في المختبرات الروسية، للتأكد من استعداده التام للاستخدام، فهو أول نمط من البندقيات التي يطلقها إنسان آلي، وفقًا لما نشرته ديلي […] أقراء المزيد من المصدر

Tags:

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com