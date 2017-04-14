تقرر أن تحمل عائلة مصرية الصليب خلال طقوس درب الآلام يوم الجمعة العظيمة بحضور البابا فرنسيس وعشرات الآلاف من المؤمنين حاملي الشموع فى مبنى الكوليزيوم في روما. وتم اتخاذ إجراءات أمن مشددة في منطقة الكوليزيوم حيث تحمل مجموعة صغيرة من المؤمنين الصليب بين 14 “محطة” في إشارة إلى الساعات التي سبقت صلب السيد المسيح على […] أقراء المزيد من المصدر