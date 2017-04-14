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عائلة مصرية تحمل الصليب في درب الآلام أمام البابا فرنسيس في روما

Posted by on April 14, 2017 0 Comment

تقرر أن تحمل عائلة مصرية الصليب خلال طقوس درب الآلام يوم الجمعة العظيمة بحضور البابا فرنسيس وعشرات الآلاف من المؤمنين حاملي الشموع فى مبنى الكوليزيوم في روما. وتم اتخاذ إجراءات أمن مشددة في منطقة الكوليزيوم حيث تحمل مجموعة صغيرة من المؤمنين الصليب بين 14 “محطة” في إشارة إلى الساعات التي سبقت صلب السيد المسيح على […] أقراء المزيد من المصدر

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