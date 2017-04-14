آخر الأخبار
Home » اخبار عاجلة » عاجل: إطلاق نار على فلسطيني في القدس بعد تنفيذه عملية طعن

عاجل: إطلاق نار على فلسطيني في القدس بعد تنفيذه عملية طعن

Posted by on April 14, 2017 0 Comment

عاجل: إطلاق نار على فلسطيني في القدس بعد تنفيذه عملية طعن أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1بين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان‏ – ميشال الزبيديعاجل.. مصرع وإصابة 10 أشخاص إثر تحطم طائرة في الصين احمد شاهين: وفاة هيفاء وهبي وحمدين وفضيحة […] أقراء المزيد من المصدر

Tags: , ,

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com