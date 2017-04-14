عاجل: السلطات الافغانية تؤكد ان القنبلة الامريكية ادت الى مقتل 36 مقاتلا على الأقل من داعش أفغانستان أخبار قد تهمكمباشر مباراة مصر المقاصة و اتحاد الشرطة الاحد 25-12-2016 كأس مصرمباشر مباراة ليون و اي زد الكمار اليوم مباشر الخميس 23/2/2017 الدوري الاوروبيقتيل صدما تحت جسر الغازية باتجاه صيداالديار : حرب على مواقع التواصل بين الاشتراكي […] أقراء المزيد من المصدر