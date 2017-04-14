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عاجل.. السلطات الافغانية: القنبلة الامريكية ادت الى مقتل 36 من داعش

Posted by on April 14, 2017 0 Comment

عاجل: السلطات الافغانية تؤكد ان القنبلة الامريكية ادت الى مقتل 36 مقاتلا على الأقل من داعش أفغانستان أخبار قد تهمكمباشر مباراة مصر المقاصة و اتحاد الشرطة الاحد 25-12-2016 كأس مصرمباشر مباراة ليون و اي زد الكمار اليوم مباشر الخميس 23/2/2017 الدوري الاوروبيقتيل صدما تحت جسر الغازية باتجاه صيداالديار : حرب على مواقع التواصل بين الاشتراكي […] أقراء المزيد من المصدر

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