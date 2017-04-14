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عاجل: مقتل مظلي إسرائيلي سقط بمظلته جنوب عسقلان 

Posted by on April 14, 2017 0 Comment

عاجل.. مصادر إعلامية: مقتل مظلي إسرائيلي سقط بمظلته على ساحل جنوب عسقلان قبل قليل أخبار قد تهمكفيديو: إيفانكا ترامب تنشر مقطع فيديو لزوجها وهو يحمل ابنتهعاجل: المرشحة الديمقراطية هيلاري #كلينتون تدلي بصوتها في الانتخاباتعاجل: محاولة لاغتيال نتنياهو داخل مكتبهحافلة تدهس مارة وتثير الفزع وسط لندنفيديو.. أمريكا تفرج عن مقطع فيديو لتجارب نووية سرية قبل 50 […] أقراء المزيد من المصدر

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