آخر الأخبار
Home » أخبار العالم » غضب في كشمير بسبب مقطع فيديو لمحتج مكبل في سيارة جيب تابعة للجيش الهندي

غضب في كشمير بسبب مقطع فيديو لمحتج مكبل في سيارة جيب تابعة للجيش الهندي

Posted by on April 14, 2017 0 Comment

سريناجار- د ب أ- أثيرت الجمعة مطالب بإجراء تحقيق بشأن مقطع فيديو لاحد المحتجين الكشميريين وهو مكبل بسيارة جيب تابعة للجيش الهندي، في محاولة على ما يبدو لمنع متظاهرين آخرين من رشق المركبة بالحجارة. واندلعت التوترات في الشطر الخاضع لسيطرة الهند من كشمير وهي منطقة معروفة بالاضطرابات المناهضة للحكومة، في رد فعل على نشر مقطع […] أقراء المزيد من المصدر

Tags:

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com