سريناجار- د ب أ- أثيرت الجمعة مطالب بإجراء تحقيق بشأن مقطع فيديو لاحد المحتجين الكشميريين وهو مكبل بسيارة جيب تابعة للجيش الهندي، في محاولة على ما يبدو لمنع متظاهرين آخرين من رشق المركبة بالحجارة. واندلعت التوترات في الشطر الخاضع لسيطرة الهند من كشمير وهي منطقة معروفة بالاضطرابات المناهضة للحكومة، في رد فعل على نشر مقطع […] أقراء المزيد من المصدر
Home » أخبار العالم » غضب في كشمير بسبب مقطع فيديو لمحتج مكبل في سيارة جيب تابعة للجيش الهندي
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