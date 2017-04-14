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قبول الحريري غير المبرر بالنسبية حلَّ الرئيس بري من التزامه بالمختلط (64 ـ 64).. الضاهر من الوهم إيجاد صيغة انتخابية قبل 15 مايو

Posted by on April 14, 2017 0 Comment

رأى نائب عكار عضو كتلة المستقبل سابقا النائب خالد الضاهر ان المشكلة في قانون الانتخاب لها وجهان سياسيان كلاهما مر وقبيح، فالوجه الاول من وجهة نظر الضاهر هو ان كل الفرقاء اصبحوا اسرى مزايداتهم الشعبوية في رفض قانون الستين، الامر الذي ساهم الى حد كبير في عرقلة مسار التفاوض وبالتالي في ابقاء القديم على قدمه […] أقراء المزيد من المصدر

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