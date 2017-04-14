أعلنت كندا فرض عقوبات جديدة على سوريا، اليوم الجمعة، رداً على الهجوم الكيماوي المفترض الذي وقع في مدينة خان شيخون في الرابع من إبريل (نيسان)، حيث حظرت التعاملات المالية مع مسؤولين كبار في نظام الرئيس السوري بشار الأسد وجمدت أرصدتهم. وهذه أول عقوبات تفرضها كندا على سوريا منذ 2014 عندما كانت حكومة محافظة في السلطة. […] أقراء المزيد من المصدر