قال جيش كوريا الشمالية اليوم الجمعة، إنه سوف يدمر الولايات المتحدة “بلا رحمة” إذا قررت واشنطن مهاجمة بلاده. جاء ذلك في وقت اتجهت فيه مجموعة قتالية على رأسها حاملة طائرات أمريكية إلى المنطقة، وسط مخاوف من احتمال إجراء بيونغ يانغ تجربة نووية سادسة. ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية عن الجيش، قوله في بيان: “سيكون […] أقراء المزيد من المصدر