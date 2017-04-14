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مسيحيون يحذرون: مصر لن تستطيع حماية البابا واغتياله سيشعل حرباً أبدية مع المسلمين

Posted by on April 14, 2017 0 Comment

يخشى الكثير من المحللين والصحفيين بإيطاليا والعالم، أن يتعرض البابا للاغتيال على يد تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) في مصر. مؤخراً، أكد الفاتيكان بشكل رسمي أن البابا فرانسيس سيقوم بزيارته المقررة إلى مصر يومي 28 و29 أبريل/نيسان، على الرغم من الهجمات الإرهابية التي شنها تنظيم الدولة في البلاد ضد اثنتين من الكنائس القبطية يوم الأحد. وقد […] أقراء المزيد من المصدر

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