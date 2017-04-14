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مطر ترأس رتبة سجدة الصليب في كاتدرائية مار جرجس: المسيحيون في المشرق قد يتعرضون للمصاعب

Posted by on April 14, 2017 0 Comment

مطر ترأس رتبة سجدة الصليب في كاتدرائية مار جرجس: المسيحيون في المشرق وفي كل مكان قد يتعرضون للمصاعب لكن الرب لن يترك كنيسته احتفل رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران بولس مطر، برتبة سجدة الصليب في يوم الجمعة العظيمة، في كاتدرائية مار جرجس المارونية في وسط بيروت، يحيط به النائب العام لأبرشية بيروت المونسنيور جوزف مرهج […] أقراء المزيد من المصدر

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