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وفاة حارس الملك عبدالعزيز آل سعود عن عمر يناهز 130 عاما 

Posted by on April 14, 2017 0 Comment

شيع منذ أيام أهالي مركز بني عمرو بمحافظة النماص، “حمدان بن سعيد العمري» أحد حراس الملك “عبدالعزيز آل سعود» رحمه الله، والذي وافته المنية عن عمر يناهز 130 عاما. وقال “سعيد بن حمدان» نجل الراحل، إن والده تم تعينه في السرية الثانية رشاش الخاصة بالحراسة الشخصية للملك المؤسس، وذللك بعد التحاقه بالخدمة العسكرية في العام […] أقراء المزيد من المصدر

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