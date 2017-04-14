وجه بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر وبطريرك أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس الرئيس الأعلى للكنيسة السريانية في العالم أفرام الثاني رسالة الفصح جاء فيها: “أيها الإخوة والأبناء الروحيون الأعزاء، المسيح قام، حقا قام. المسيح قام والشرق ينزف. المسيح قام وشعبنا وناسنا من كل الأطياف يدفعون ثمن المصالح من أرواحهم. المسيح قام وأخوانا […] أقراء المزيد من المصدر
Home » لبنان » يوحنا العاشر وأفرام الثاني في رسالة الفصح: نداؤنا اليوم صرخة كفى في وجه من يغذي ديارنا بالإرهاب
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