آخر الأخبار
Home » لبنان » يوحنا العاشر وأفرام الثاني في رسالة الفصح: نداؤنا اليوم صرخة كفى في وجه من يغذي ديارنا بالإرهاب 

يوحنا العاشر وأفرام الثاني في رسالة الفصح: نداؤنا اليوم صرخة كفى في وجه من يغذي ديارنا بالإرهاب 

Posted by on April 14, 2017 0 Comment

وجه بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر وبطريرك أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس الرئيس الأعلى للكنيسة السريانية في العالم أفرام الثاني رسالة الفصح جاء فيها: “أيها الإخوة والأبناء الروحيون الأعزاء، المسيح قام، حقا قام. المسيح قام والشرق ينزف. المسيح قام وشعبنا وناسنا من كل الأطياف يدفعون ثمن المصالح من أرواحهم. المسيح قام وأخوانا […] أقراء المزيد من المصدر

Tags: , , ,

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com