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أكثر الخطط الأميركية سرّية.. وضعها جيمي كارتر.. وبإمكان ترامب الاعتماد عليها للنجاة من نهاية العالم

Posted by on April 15, 2017 0 Comment

من بين أكبر معضلات السياسة الخارجية التي واجهها الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر، ثمَّة واحدة لم يسبق أن نُشِرت علناً، غير أنَّها تكتسب أهميةً جديدة الآن. تتعلَّق هذه المعضلة بالحرب النووية، وكيف ستتمكَّن الحكومة الأميركية من النجاة منها. تبقى قرارات كارتر سريةً، لكنَّ وثائق رَفعت وكالةُ الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA) السريةَ عنها مؤخراً، بالإضافة إلى […] أقراء المزيد من المصدر

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