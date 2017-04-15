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إخلاء البيت الأبيض بسبب طرد مشبوه

Posted by on April 15, 2017 0 Comment

أخلت الشرطة الأمريكية البيت الأبيض، وأغلت الشوارع المؤدية إلى منزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك بعد العثور على “طرد مشبوه” في شارع بنسلفانيا. وفي التفاصيل، فقد عثرت الخدمة السرية بالبيت الأبيض على حقيبة بها طرد مشبوه، بالقرب من منزل ترامب، وقامت على إثر ذلك بإغلاق الشوارع المؤدية للبيت الأبيض. وبحسب صحيفة “ذا صن” الأمريكية، فإن […] أقراء المزيد من المصدر

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