أخلت الشرطة الأمريكية البيت الأبيض، وأغلت الشوارع المؤدية إلى منزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك بعد العثور على “طرد مشبوه” في شارع بنسلفانيا. وفي التفاصيل، فقد عثرت الخدمة السرية بالبيت الأبيض على حقيبة بها طرد مشبوه، بالقرب من منزل ترامب، وقامت على إثر ذلك بإغلاق الشوارع المؤدية للبيت الأبيض. وبحسب صحيفة “ذا صن” الأمريكية، فإن […] أقراء المزيد من المصدر