قام مجهولون بإشعال النار عمداً، في مقرين للاجئين بولايتي تيرنجن وبراندنبورج الألمانيتين الليلة الماضية. وقالت السلطات الألمانية إن الحادثتين نجمتا عن إلقاء مادة حارقة على المبنيين، موضحة أن أحداً لم يصب بأذى في أي منهما. وصرح وزير الداخلية بولاية تيرنجن هولجر بوبنهيجر خلال زيارة قام بها إلى المجمع السكني الذي تعيش فيه أسرتان سوريتان، والذي […] أقراء المزيد من المصدر
Home » أخبار العالم » إشعال النار عمداً في مقرين للاجئين بولايتين ألمانيتين
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