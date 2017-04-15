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الشانفيل: كان على الحكام تخسير التضامن لأن جمهوره اعتدى على لاعبينا وتسبب بتعطيل المباراة

Posted by on April 15, 2017 0 Comment

استنكر نادي المريميين- شانفيل، في بيان “ما تعرض له لاعبوه واقاربهم من اعتداء بالضرب والشتائم من جمهور نادي التضامن تحت انظار اداريي وأحد داعمي هذا النادي، خاصة ان الداعم وأحد الاداريين هما أعضاء في اتحاد كرة السلة”، مبديا أسفه لما اعتبره “مخالفة حكام تلك المباراة المادة 150 من النظام العام للاتحاد والتي تنص بوضوح على […] أقراء المزيد من المصدر

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