نشرت صحيفة “ديلي بيست” الأمريكية، تقريرا مطولا تخيلت فيه ما سيحدث في اليوم الذي ستقدم فيه أمريكا على ضرب كوريا الشمالية؛ وذلك بالتزامن مع حالة التوتر غير المسبوق بين البلدين، وتبادل التهديدات باستخدام أسلحة فتاكة في حرب يتوقع أن تكون مدمرة بمعنى الكلمة. ووفقا لصحيفة عاجل أوضحت الصحيفة، أنه إذا فشلت التحركات الدبلوماسية في نزع […] أقراء المزيد من المصدر