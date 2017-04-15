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  تفجير  حافلات “المُهَجّرين”.. ارتفاع عدد الضحايا الى 200 قتيل وجريح

Posted by on April 15, 2017 0 Comment

ارتفعت إلى أكثر من 200 شخص، حصيلة القتلى والجرحى، الذين استهدفوا في التفجير الانتحاري الذي وقع بتجمع للحافلات التابعة لأهالي كفريا والفوعة قرب حلب في شمال سوريا، غداة إجلائهم من هاتين البلدتين. وكان مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن قال في البداية، إنه “قتل 24 شخصاً على الأقل من أهالي الفوعة وكفريا وأصيب العشرات بجروح […] أقراء المزيد من المصدر

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