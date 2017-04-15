ضرب زلزال بقوة 1ر6 درجة على مقياس “ريختر” المناطق الشمالية من تشيلي، اليوم، دون سقوط قتلى أو جرحى. وذكر المركز الأمريكي للمسح الجيولوجي- في بيان نقلته قناة “روسيا اليوم” الناطقة باللغة الإنجليزية- أن مركز الزلزال يقع على نحو 144 كيلومترا جنوب شرق مدينة كالاما على عمق نحو 188 كيلومترا تحت سطح الأرض. أخبار قد تهمكفيديو: […] أقراء المزيد من المصدر
Home » أخبار العالم » زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب شمال تشيلي
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