ضرب زلزال بقوة 1ر6 درجة على مقياس “ريختر” المناطق الشمالية من تشيلي، اليوم، دون سقوط قتلى أو جرحى. وذكر المركز الأمريكي للمسح الجيولوجي- في بيان نقلته قناة “روسيا اليوم” الناطقة باللغة الإنجليزية- أن مركز الزلزال يقع على نحو 144 كيلومترا جنوب شرق مدينة كالاما على عمق نحو 188 كيلومترا تحت سطح الأرض. أخبار قد تهمكفيديو: […] أقراء المزيد من المصدر