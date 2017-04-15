سكاي نيوز: أكثر من 65 قتيلا بينهم 30 من فتح الشام وأحرار الشام في التفجير الذي استهدف حافلات أهالي كفريا والفوعة في حي الراشدين أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانتطبيق يشحن الهاتف في 30 ثانية يثير جدلا بين علماء الفيزياءﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﺲ ﻧﺪﺩ ﺑﺘﻘﺎﻋﺲ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻗﺮﺍﺭ […] أقراء المزيد من المصدر
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