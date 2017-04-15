احتفل عشرات آلاف المسيحيين بـ”سبت النور” في كنيسة القيامة بالقدس، وسط إجراءات أمنية مشددة. وتدفق المؤمنون إلى كنيسة القيامة وغالبيتهم من الأرثوذكس من روسيا ومن أوروبا الشرقية، إضافة إلى الفلسطينيين المسيحيين. ويعود تقليد الاحتفال بسبت النور إلى القرن الرابع الميلادي، ويسبق عيد الفصح الأحد الذي يحتفل بقيامة المسيح من الموت. ودخل المؤمنون الكنيسة […] أقراء المزيد من المصدر