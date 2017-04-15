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صور: المسيحيون يحتفلون في القدس بـ’سبت النور’

Posted by on April 15, 2017 0 Comment

احتفل عشرات آلاف المسيحيين بـ”سبت النور” في كنيسة القيامة بالقدس، وسط إجراءات أمنية مشددة. وتدفق المؤمنون إلى كنيسة القيامة وغالبيتهم من الأرثوذكس من روسيا ومن أوروبا الشرقية، إضافة إلى الفلسطينيين المسيحيين. ويعود تقليد الاحتفال بسبت النور إلى القرن الرابع الميلادي، ويسبق عيد الفصح الأحد الذي يحتفل بقيامة المسيح من الموت. ودخل المؤمنون الكنيسة […] أقراء المزيد من المصدر

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