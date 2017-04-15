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عاجل.. أعمال عنف في مركز أسترالي للاجئين

Posted by on April 15, 2017 0 Comment

اندلعت أعمال عنف بمركز لاحتجاز الراغبين في اللجوء في باباوا غينيا الجديدة، وفقا لوسائل إعلام وجماعات حقوقية أفادت بسماع إطلاق نار، عندما حاولت الشرطة اقتحام المركز بعد خروج مشاجرة عن نطاق السيطرة. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات خطيرة في المركز الواقع بجزيرة مانوس، لكن من المحتمل أن يزيد الحادث من ضغوط جماعات حقوقية والأمم […] أقراء المزيد من المصدر

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