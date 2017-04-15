أسفرت التفجيرات التي وقعت في منطقة الراشدين بسوريا واستهدفت حافلات تقل عددا من اهالي بلدتي كفريا والقوعة بسوريا عن سقوط 22 قتيلا وإصابة نحو 50 آخرين وعرض التلفزيون السوري اللقطات الأولى من محيط حادث التفجير الكبير الذي استهدف الحافلات بجوار محطة بنزين . أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات […] أقراء المزيد من المصدر