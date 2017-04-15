آخر الأخبار
Home » أخبار العالم » فيديو..اللقطات الأولى من تفجير حي الراشدين بحلب

فيديو..اللقطات الأولى من تفجير حي الراشدين بحلب

Posted by on April 15, 2017 0 Comment

أسفرت التفجيرات التي وقعت في منطقة الراشدين بسوريا واستهدفت حافلات تقل عددا من اهالي بلدتي كفريا والقوعة بسوريا عن سقوط 22 قتيلا وإصابة نحو 50 آخرين وعرض التلفزيون السوري اللقطات الأولى من محيط حادث التفجير الكبير الذي استهدف الحافلات بجوار محطة بنزين . أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات […] أقراء المزيد من المصدر

Tags:

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com