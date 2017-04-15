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قائد سوري منشق: الأسد يخزن مئات الأطنان من “الكيماوي”

Posted by on April 15, 2017 0 Comment

تؤكد الحكومة السورية مرارا وتكرارا أنها لا تمتلك أسلحة كيماوية، إلا أن رئيس أبحاث الأسلحة الكيماوية السابق في سوريا، العميد زاهر الساكت، كان له رأي آخر بتأكيده على أن الرئيس بشار الأسد يخزن مئات الأطنان من هذه الأسلحة الفتاكة. وتحدث الساكت، الذي انشق في عام 2013، لصحيفة “التليغراف” البريطانية قائلا إن الأسد نجح في خداع […] أقراء المزيد من المصدر

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