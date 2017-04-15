تؤكد الحكومة السورية مرارا وتكرارا أنها لا تمتلك أسلحة كيماوية، إلا أن رئيس أبحاث الأسلحة الكيماوية السابق في سوريا، العميد زاهر الساكت، كان له رأي آخر بتأكيده على أن الرئيس بشار الأسد يخزن مئات الأطنان من هذه الأسلحة الفتاكة. وتحدث الساكت، الذي انشق في عام 2013، لصحيفة “التليغراف” البريطانية قائلا إن الأسد نجح في خداع […] أقراء المزيد من المصدر