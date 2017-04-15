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قاضية أمريكية توقف تنفيذ إعدامات في ولاية أركنسو

Posted by on April 15, 2017 0 Comment

أمرت قاضية اتحادية أمريكية السبت، بوقف مؤقت لخطة أقرتها ولاية أركسنو لتنفيذ سلسلة من عمليات الإعدام هذا الشهر، بعد أن دفع سجناء بأن الإسراع بدفعهم إلى غرفة الإعدام إجراء أخرق وغير دستوري. ولم يتم تنفيذ أي حكم إعدام في أركنسو منذ 12 عاماً. وخططت الولاية لإعدام ستة على الأقل من المدانين في جرائم قتل، باستخدام […] أقراء المزيد من المصدر

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