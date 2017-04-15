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قراصنة ينشرون ملفات تظهر مراقبة وكالة الأمن القومي الأمريكية لتحويلات مصرفية

Posted by on April 15, 2017 0 Comment

نشر قراصنة وثائق وملفات يوم الجمعة، قال خبراء في الأمن الإلكتروني إنها تظهر أن وكالة الأمن القومي الأمريكية دخلت على نظام سويفت الخاص بالتراسل بين البنوك، وهو ما سمح لها بمراقبة التدفقات النقدية بين بعض بنوك الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينة. وقال مستشار الأمن الإلكتروني شين شوك الذي ساعد بنوكاً على التحقيق في اختراقات لأنظمة سويفت […] أقراء المزيد من المصدر

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